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      Спецслужби США та Німеччини десятиліттями стежили за секретними листуваннями сотні країн

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      Спецслужби США та Німеччини десятиліттями стежили за секретним листуванням / www.voanews.com

      Понад 50 років Центральне розвідувальне управління США та Федеральна розвідувальна служба Німеччини стежили за секретним листуванням по всьому світі. У межах операції "Рубікон" спецслужби отримували доступ до зашифрованої переписки в 120 країнах.

      Про операцію розвідки США та Німеччини стало відомо з розслідування, проведеного американською газетою Washington Post, німецьким мовником ZDF та швейцарським телебаченням SRF.

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      Стеження відбувалося через швейцарську компанію з кодування повідомлень Crypto AG. Вона з 1940-х років була основним постачальником шифрувальних пристроїв для захисту при передачі секретних даних та повідомлень у світі.

      З кінця 1950-х років ЦРУ, а потім і розвідка Німеччини, контролювали діяльність Crypto AG. Робили вони це через підставну компанію Minerva в Ліхтенштейні, яку згодом повністю викупили. Секретне партнерство розвідок США та Німеччини було відоме за кодовими назвами "Тезаурус" і "Рубікон".

      Послугами Crypto AG користувалися понад 120 держав. Зокрема, європейські країни, Ватикан, Єгипет, Лівія, Іран, Саудівська Аравія, країни Латинської Америки.

      "У співпраці з німецькою розвідкою ЦРУ стежило, як іноземні уряди мимоволі розкривали свої секрети", – йдеться в повідомленні.

      Відповідно до звіту ЦРУ, іноземні уряди платили за шифрувальні пристрої гроші США і Німеччини. Водночас навіть не підозрювали, що їхні зашифровані повідомлення читали щонайменше дві, а той до шести іноземних держав. СРСР та Китай не були клієнтами Crypto AG. Однак обладнання компанії було у багатьох їхніх партнерів.

      Важливо! Одним із клієнтів був Іран. Завдяки цьому ЦРУ та Агентство національної безпеки (АНБ) шпигували за революційним урядом в Тегерані під час кризи із заручниками 1979 року. Американська розвідка також змогла підслухати, як лівійські офіційні особи вітали один одного з бомбардуванням Берлінської дискотеки в 1986 році.

      Німецьке шпигунське агентство вийшло з операції на початку 1990-х років. Боялися викриття. Натомість ЦРУ зберігало свої активи аж до 2018 року.

      У 2018 році Crypto AG розділили на дві частини. Одна з них обслуговує лише швейцарських клієнтів. Інша – Crypto International – належить шведському інвестору та орієнтована на іноземних клієнтів.

      У Швейцарії занепокоєні ситуацією. Влада країни ініціювала проведення розслідування. А також відкликала ліцензію на експорт шифрувального обладнання у Crypto International.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ЦРУ Історія Новини США СРСР Швейцарія Іран Скандал
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