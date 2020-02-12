Спецслужбы США и Германии десятилетиями следили за секретными переписками сотни стран

Больше 50 лет Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии следили за секретной перепиской по всему миру. В рамках операции "Рубикон" спецслужбы получали доступ к зашифрованной переписке в 120 странах.

Об операции разведки США и Германии стало известно из расследования, проведенного американской газетой Washington Post, немецким вещателем ZDF и швейцарским телевидением SRF.

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Слежка происходила через швейцарскую компанию по кодированию сообщений Crypto AG. Она с 1940-х годов была основным поставщиком шифровальных устройств для защиты при передаче секретных данных и сообщений в мире.

С конца 1950-х годов ЦРУ, а потом и разведка Германии, контролировали деятельность Crypto AG. Делали они это через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, которую впоследствии полностью выкупили. Секретное партнерство разведок США и Германии было известно по кодовым названиям "Тезаурус" и "Рубикон".

Услугами Crypto AG пользовались более 120 государств. В частности, европейские страны, Ватикан, Египет, Ливия, Иран, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки.

"В сотрудничестве с немецкой разведкой ЦРУ следило, как иностранные правительства невольно раскрывали свои секреты", – говорится в сообщении.

Согласно отчету ЦРУ, иностранные правительства платили за шифровальные устройства деньги США и Германии. В то же время даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читали минимум две, а то и до шести иностранных государств. СССР и Китай не были клиентами Crypto AG. Однако оборудование компании было у многих их партнеров.

Важно! Одним из клиентов был Иран. Благодаря этому ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) шпионили за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками 1979 года. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица поздравляли друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.

Немецкое шпионское агентство вышло из операции в начале 1990-х годов. Боялись разоблачения. Между тем ЦРУ сохраняло свои активы вплоть до 2018 года.

В 2018 году Crypto AG разделили на две части. Одна из них обслуживает только швейцарских клиентов. Другая – Crypto International – принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов.

В Швейцарии обеспокоены ситуацией. Власти страны инициировали проведение расследования. А также отозвали лицензию на экспорт шифрующего оборудования у Crypto International.