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      Німецька прокуратура дозволила арешт росіянина – імовірного вбивці грузинського військового

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      У Німеччині видали ордер на арешт росіянина, підозрюваного у вбивстві Зелімхана Хангошвілі / ru.bellingcat.com

      Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт росіянина, якого підозрюють у вбивстві грузинського військового командира Зелімхана Хангошвілі. У цей же час з ним провели черговий допит у німецькому місті Карлсруе.

      Крім статті за вбивство, росіянина підозрюють у порушенні німецького законодавства щодо зброї, повідомляє DW.

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      До цього росіянин перебував під вартою у Берліні за рішеннями міської прокуратури і суду. У вівторок, 11 лютого, його доставили на вертольоті в Федеральну судову палату в Карлсруе для повторного допиту.

      Варто зауважити, що Федеральна прокуратура Німеччини займається розслідуванням вбивств лише за умови, що є підозра буцімто до злочину причетні спецслужби іноземної держави, у цьому випадку – Росії.

      Вбивство грузинського військового Хангошвілі: коротко

      Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня 2019 року у парку Малий Тертаген, що у німецькому місті Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня.

      Останнім виявився громадянин Росії з паспортом на ім'я Вадима Соколова. Втім згодом у ЗМІ з'явилася інформації, що справжнє ім'я чоловіка – Вадим Красіков, а з 2014 року його шукає Інтерпол за зверненням Росії.

      Хто такий Земліхан Хангошвілі?Грузиниський військовий Земліхан Хангошвілі був польовим командиром та двічі воював проти Росії – у другій чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні.

      Після зміни влади у Грузії на нього було здійснено одразу декілька замахів. Після чергового у 2015 році Хангошвілі виїхав до Німеччини.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Грузії Новини Росії Вбивство Чечня
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