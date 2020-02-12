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      Немецкая прокуратура разрешила арест россиянина – вероятного убийцы грузинского военного

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      В Германии выдали ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили / ru.bellingcat.com

      Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в убийстве грузинского военного командира Зелимхана Хангошвили. В это же время с ним провели очередной допрос в немецком городе Карлсруэ.

      Кроме статьи за убийство, россиянина подозревают в нарушении немецкого законодательства относительно оружия, сообщает DW.

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      До этого россиянин находился под стражей в Берлине по решениям городской прокуратуры и суда. Во вторник, 11 февраля, его доставили на вертолете в Федеральную судебную палату в Карлсруэ для повторного допроса.

      Стоит заметить, что Федеральная прокуратура Германии занимается расследованием убийств только при условии, что есть подозрение, что к преступлению причастны спецслужбы иностранного государства, в данном случае – России.

      Убийство грузинского военного Хангошвили: коротко

      Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в парке Малый Тертаген, в немецком городе Берлине. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день.

      Последним оказался гражданин России с паспортом на имя Вадима Соколова. Впрочем впоследствии в СМИ появилась информации, что настоящее имя мужчины – Вадим Красиков, а с 2014 года его ищет Интерпол по обращению России.

      Кто такой Землихан Хангошвили? Грузинский военный Землихан Хангошвили был полевым командиром и дважды воевал против России – во второй чеченской войне, а также в российско-грузинской войне.

      После смены власти в Грузии на него было совершено сразу несколько покушений. После очередного в 2015 году Хангошвили уехал в Германию.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Чечня Убийство Новости Грузии
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