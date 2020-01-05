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      Российский журналист, поддержавший Украину, просит убежища в Грузии

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      Российский журналист Изотов попросил политического убежища в Грузии / svoboda.org

      Российский журналист Юрий Изотов обратился к грузинским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Ранее он сообщал о подготовке Россией провокаций против крымских татар, которых впоследствии безосновательно обвинили в причастности к терроризму.

      В Грузии он вместе с коллегой намерен открыть неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. Об этом Изотов рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

      К слову: Россия выдворила в Украину и запретила въезд крымскому блогеру, который поддерживал аннексию

      В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь, я смогу сделать больше,
      – сказал журналист.

      Он рассказал, что своим запросом о предоставлении убежища в Грузии он хотел уберечься от возможной выдачи России. Мол, там против него проводилась доследственная проверка за посты в фейсбуке.

      "Хотя она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что по отношению ко мне в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", – заявил Юрий Изотов.

      Что известно про Юрия Изотова?Юрий Изотов, в частности, предупреждал, что российские спецслужбы готовят провокации против крымских татар. Кроме того, он в Луганской области помогал украинцам бороться с последствиями войны. Например, помогал восстанавливать дома.

      После последних действий им заинтересовалась ФСБ России. Ему угрожали испортить загранпаспорт и открыть уголовное дело.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты ФСБ Новости Грузии Крымские татары Война на Донбассе Новости России
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