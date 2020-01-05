Российский журналист, поддержавший Украину, просит убежища в Грузии

Российский журналист Юрий Изотов обратился к грузинским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Ранее он сообщал о подготовке Россией провокаций против крымских татар, которых впоследствии безосновательно обвинили в причастности к терроризму.

В Грузии он вместе с коллегой намерен открыть неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. Об этом Изотов рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

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В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь, я смогу сделать больше,

– сказал журналист.

Он рассказал, что своим запросом о предоставлении убежища в Грузии он хотел уберечься от возможной выдачи России. Мол, там против него проводилась доследственная проверка за посты в фейсбуке.

"Хотя она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что по отношению ко мне в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", – заявил Юрий Изотов.

Что известно про Юрия Изотова?Юрий Изотов, в частности, предупреждал, что российские спецслужбы готовят провокации против крымских татар. Кроме того, он в Луганской области помогал украинцам бороться с последствиями войны. Например, помогал восстанавливать дома.



После последних действий им заинтересовалась ФСБ России. Ему угрожали испортить загранпаспорт и открыть уголовное дело.