Россия выдворила в Украину и запретила въезд крымскому блогеру, который поддерживал аннексию

Россия выгнала из аннексированного Крыма ялтинского блогера Евгения Гайворонского. Через российско-украинскую границу на Донбассе его выдворили на территорию Украины. Сейчас блогер уже поселился в хостеле в Киеве.

В последнем ему помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Крым.Реалии".

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В течение 9 дней его содержали в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае. Освободили его после вмешательства украинской власти и российских активистов.

В частности, участие в его освобождении приняли украинский генконсул в Ростове Руслан Малышевский, российский политолог Игорь Эйдман и помощник премьер-министра Украины. Тогда Гайворонского освободили и доставили к российско-украинской границе в сторону Луганской области.

Когда сотрудник ФСБ выдворял меня, он же и запретил мне въезд в Россию. Так же он хотел и отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо и правильно

– рассказал Гайворонский.

Блогер отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, поскольку имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России.

Что известно о Гайворонском?

Евгений Гайворонский – украинский журналист и блогер. Родился в Донецке, но со временем переехал в Ялту, где и проживал на момент аннексии Крыма.



В 2014 году он поддержал оккупацию полуострова Россией, а чуть позже получил российский паспорт. После избиения и преследования со стороны правоохранителей Гайворонский отказался от российского гражданства, потому что "было выдано с нарушениями". После этого преследования лишь усилились.