Російський журналіст, який підтримав Україну, просить притулку у Грузії

Російський журналіст Юрій Ізотов звернувся до грузинської влади з проханням надати йому політичний притулок. Раніше він повідомляв про підготовку Росією провокацій проти кримських татар, яких згодом безпідставно звинуватили у причетності до тероризму.

У Грузії він разом з колегою має намір відкрити неурядову організацію, яка займатиметься захистом прав російських політв'язнів. Про це Ізотов розповів у коментарі "Крим.Реалії".

До слова: Росія видворила в Україну і заборонила в'їзд кримському блогеру, який підтримував анексію

У Росії люди, які займаються такою діяльністю, теж можуть стати жертвами репресій. Мені здається, що перебуваючи тут, я зможу зробити більше,

– сказав журналіст.

Він розповів, що своїм запитом про надання притулку у Грузії він хотів уберегтися від можливої видачі Росії. мовляв, там проти нього проводилась дослідча перевірка через пости у фейсбуці.

"Хоча вона закінчилася відмовою у порушенні кримінальної справи, я чудово розумію, що щодо до мене у будь-який момент можуть сфабрикувати будь-яку справу і оголосити в розшук", – заявив Юрій Ізотов.

Що відомо про Юрія Ізотова?Юрій Ізотов, зокрема, попереджав, що російські спецслужби готують провокації проти кримських татар. Крім того, він у Луганській області допомагав українцям боротися з наслідками війни. Наприклад, допомагав відновлювати будинки.



Після останніх дій ним зацікавилась ФСБ Росії. Йому погрожували зіпсувати закордонний паспорт та відкрити кримінальну справу.