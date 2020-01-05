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      Російський журналіст, який підтримав Україну, просить притулку у Грузії

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      Російський журналіст Ізотов попросив політичного притулку у Грузії / svoboda.org

      Російський журналіст Юрій Ізотов звернувся до грузинської влади з проханням надати йому політичний притулок. Раніше він повідомляв про підготовку Росією провокацій проти кримських татар, яких згодом безпідставно звинуватили у причетності до тероризму.

      У Грузії він разом з колегою має намір відкрити неурядову організацію, яка займатиметься захистом прав російських політв'язнів. Про це Ізотов розповів у коментарі "Крим.Реалії".

      До слова: Росія видворила в Україну і заборонила в'їзд кримському блогеру, який підтримував анексію

      У Росії люди, які займаються такою діяльністю, теж можуть стати жертвами репресій. Мені здається, що перебуваючи тут, я зможу зробити більше,
      – сказав журналіст.

      Він розповів, що своїм запитом про надання притулку у Грузії він хотів уберегтися від можливої видачі Росії. мовляв, там проти нього проводилась дослідча перевірка через пости у фейсбуці.

      "Хоча вона закінчилася відмовою у порушенні кримінальної справи, я чудово розумію, що щодо до мене у будь-який момент можуть сфабрикувати будь-яку справу і оголосити в розшук", – заявив Юрій Ізотов.

      Що відомо про Юрія Ізотова?Юрій Ізотов, зокрема, попереджав, що російські спецслужби готують провокації проти кримських татар. Крім того, він у Луганській області допомагав українцям боротися з наслідками війни. Наприклад, допомагав відновлювати будинки.

      Після останніх дій ним зацікавилась ФСБ Росії. Йому погрожували зіпсувати закордонний паспорт та відкрити кримінальну справу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Кримські татари Новини Грузії ФСБ Журналісти
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