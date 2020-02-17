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      За убийством грузинского военного в Германии стоит ФСБ, – Bellingcat

      70 Читати новину українською
      / iz.ru

      Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Журналисты Bellingcat выяснили, что убийство запланировала и организовала российская Федеральная служба безопасности.

      Подготовку к убийству возглавлял председатель благотворительного фонда для экс-офицеров ФСБ, говорится в отчете Bellingcat.

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      Речь идет об Эдуарде Бендерском – главе благотворительного фонда "Вымпел".

      Мы определили, что существенная поддержка операции – как для учебы убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность – была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ,
      – говорится в отчете.

      Как утверждают журналисты, и ФСБ, и полиция знали о задержанном по подозрению в убийстве. Однако лгали властям Германии, что "Вадим Соколов" был не настоящей личностью. В то же время русские делали все для того, чтобы уничтожить информацию о личности настоящего убийцы.

      Журналисты-расследователи убеждены, что именно ФСБ подготовила и осуществила убийство в столице Германии в 2019 году. "Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные", – подытожили Bellingcat.

      Основное об убийстве грузинского военного Хангошвили

      • Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в парке Малый Тертаген, что в немецком городе Берлине. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день.
      • Последним оказался гражданин России с паспортом на имя Вадима Соколова. Впрочем, в СМИ появилась информации, что настоящее имя мужчины – Вадим Красиков, а с 2014 года его ищет Интерпол по обращению России.
      • Впоследствии Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест.


      Кто такой Зелимхан Хангошвили?
      Грузинский военный Зелимхан Хангошвили был полевым командиром и дважды воевал против России – во второй чеченской войне, а также в российско-грузинской войне.

      После смены власти в Грузии на него было совершено сразу несколько покушений. После очередного в 2015 году Хангошвили уехал в Германию.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости политики Новости Грузии Убийство Медиа СМИ Расследования ФСБ
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