Кримінал у стилі "ню": у Лондоні двоє оголених чоловіків били людей

У центрі Лондона двоє роздягнених молодиків накидались на перехожих. При цьому потерпілими стали абсолютно випадкові люди.

Чоловіки вийшли у такому непристойному вигляді з підземки. Один з них був повністю голий, а інший – лише у боксерках.

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Жертвою атаки став велосипедист

Вони напали на велосипедиста, який зупинився на світлофорі. Один з неадекватів просто вдарив чоловіка ногою та збив на землю.

Правоохоронці швидко затримали зловмисників

Коли велосипедист упав, оголені зловмисники втекли. Поліцейським швидко вдалось їх затримати. Виявилось, що велосипедист став не єдиною жертвою нападників, постраждали ще кілька перехожих.

Підозрювані, віком 32 та 26 років, були знайдені та заарештовані. Обох чоловіків доправили до лікарні, аби з'ясувати, чи в них все в порядку з психікою. Вже після цього їх взяли під варту,

– сказали у правоохоронних органах.

Сам велосипедист каже, що навіть не зрозумів, що його вдарили ногою. Він подумав, що це був поштовх. Вже згодом постраждалий перейшов дорогу, щоб поговорити з хлопцем, якому теж дісталось.

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