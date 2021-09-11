Напередодні п'яний зловмисник проник у магазин, та вирішив поспати у труні, віко якої було відчинене.

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Хлопець пояснив свій вчинок

Ранок 19-річного юнака почався із того, що він прокинувся у домовині, навколо якої уже були правоохоронці. Зловмисник пояснив, що ввечері напився і дуже хотів спати. Тому нічого кращого ніж розбити вітрину магазину ритуальних послуг і лягти у домовину він не вигадав.

Навіщо йому були потрібні 8 рулонів туалетного паперу та банка варення – юнак пояснити не зміг.

Правоохоронці взяли з 19-річного хлопця підписку про невиїзд. Його дії кваліфікували як навмисне пошкодження майна.

До слова! Нещодавно на Кіпрі російська туристка вирішила полежати в саркофазі святого Лазаря, однак вона не змогла самостійно вибратися. Жінці допомогли інші туристи, які також були на екскурсії в храмі.