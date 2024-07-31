Препаратів для лікування та засобів захисту немає: Росія приховує епідемію холери в Криму

Ситуація на окупованих територіях залишає бажати кращого. Зокрема, у Криму окупаційна влада приховує спалах холери.

Працівники однієї із сімферопольських лікарень написали колективний лист-скаргу на адресу росздоровнагляду. Там вони розкрили деталі про епідемію холери у тимчасово окупованому Криму, яка, ймовірно, розпочалася ще в середині червня 2024 року.

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Препарати та засоби захисту відсутні

Цю інформацію встановили представники спротиву. Вони отримали доступ до даних з електронної скриньки відділу забезпечення лікарськими препаратами так званого "міністерства охорони здоров’я Криму".

Доступ до, а також адміністрування описаної скриньки за адресою krimzdrav.lgota1@mail.ru здійснює Христина Сергіївна Тацюк. Ця колаборантка добровільно почала співпрацювати з окупантами у Криму та на окупованій території Запорізької області. Усю інформацію про неї передали Силам оборони.



Отримали доступ до поштової скриньки колаборантки / Скриншот Спротиву

У листі працівники лікарні виклали вимоги перевірити та надати документи про відсутність забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час "епідемічного розповсюдження холери". Провести перевірку і надати звіт вимагає росздоровнагляд.

Що таке холера Це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування може призвести до смерті.

Уривки листа / Скриншоти Спротиву

Працівники лікарень виявились абсолютно неготовими до епідемії, тож вона зачепила їх. У листі просили уточнити, чи замовляли для персоналу курси підвищення кваліфікації для профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Крім цього, постало питання про те, чому засобів індивідуального захисту не було в достатній кількості.

У Феодосії закрили пляжі

Головним місцем прийому пацієнтів з холерою стала Сімферопольська міська лікарня №7. Однак також згадують Джанкой і Феодосію. Перше місто розташовано на півночі півострова, друге – на сході, неподалік Керчі.

На початку липня російські ЗМІ писали про закриття пляжів у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море.



У Феодосії закрили пляж / Скриншот Спротиву

Крім цього, відомо, що ще у травні 2024 року пішов у відставку керівник "мінздоров’я Криму" Костянтин Скорупський. До липня окупаційним відомством керувала в.о. Ольга Растрігіна, але, схоже, не виправдала очікувань окупантів. На початку липня "міністром" призначили Алєксєя Натарова, але це не виправило ситуацію.

У червні та липні згадування теми холери суттєво зросло у матеріалах російських пропагандистів. Зокрема, публікували матеріали про те, "Як уберегтися від холери у Криму". Водночас офіційно жоден населений пункт не оголосили зоною епідемії.



Стаття на пропагандистському ресурсі / Скриншот Спротиву

При цьому про тиф та холеру, які поширюються серед російських військових на півдні України, повідомляли російські ж телеграм-канали. Зокрема, 27 червня про це писав російський мілітарний канал "Два майори".



Про спалах холери писали раніше / Скриншот Спротиву

Востаннє сильний спалах холери в Криму фіксували аж у 1994 році. Представники спротиву продовжують відстежувати ситуацію та працюють над встановленням кількості хворих.

Серед правил щодо того, як уберегтись від холери