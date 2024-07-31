Мовиться про аерозольні гранати К-51. Про це в етері телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

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Яку зброю почали використовувати росіяни

Саранцев розповів, що в районі населеного пункту Глибоке росіяни почали використовувати мисливську зброю для збивання українських FPV-дронів. Також зафіксовано використання зброї, що порушує міжнародні норми.

Ще один ганебний факт про окупантів – вони почали вкотре застосовувати аерозольні гранати К-51. Хочу нагадати, що ці гранати – неконвенційна зброя, вони заборонені Женевською конвенцією,

– зазначив речник.

Раніше такі гранати вже використовувалися, зокрема у Донецькому аеропорту.

"Усього було понад 460 випадків за всю десятирічну війну", – додав Саранцев.

Нагадаємо, що раніше в ОТУ "Харків" повідомляли, що росіяни перекидають штурмові групи в районі Глибокого на Харківщині. Також окупанти мінують місцевість за допомогою БпЛА.