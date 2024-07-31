Говорится об аэрозольных гранатах К-51. Об этом в в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Какое оружие начали использовать россияне

Саранцев рассказал, что в районе населенного пункта Глубокое россияне начали использовать охотничье оружие для сбивания украинских FPV-дронов. Также зафиксировано использование оружия, что нарушает международные нормы.

Еще один позорный факт об оккупантах – они начали в очередной раз применять аэрозольные гранаты К-51. Хочу напомнить, что эти гранаты – неконвенционное оружие, они запрещены Женевской конвенцией,

– отметил спикер.

Ранее такие гранаты уже использовались, в частности в Донецком аэропорту.

"Всего было более 460 случаев за всю десятилетнюю войну", – добавил Саранцев.

Напомним, что ранее в ОТГ "Харьков" сообщали, что россияне перебрасывают штурмовые группы в районе Глубокого на Харьковщине. Также оккупанты минируют местность с помощью БпЛА.