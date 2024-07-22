Раніше повідомлялось, що одним із завдань росіян є просунутися на напрямку Стрілеча – Глибоке. Про ситуацію в регіоні розповіли в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків"

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Росіяни перекидають штурмові групи

Російські війська також використовують БпЛА для дистанційного мінування місцевості.

У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу,

– йдеться у повідомленні.

До того ж у районі населеного пункту Муром, що на території Росії, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії. За словами військових, метою є поповнення поточного некомплекту особового складу.

До слова, в нещодавньому інтерв'ю Зеленський заявив, що противник втратив близько 20 тисяч людей, намагаючись здійснити прорив у бік Харкова. Зрештою, йому вдалось захопити населені пункти лише в сірій зоні – звідки евакуювали людей через постійні атаки.