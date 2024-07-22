Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що наміри ворога залишаються незмінними. Вони намагаються виконати кілька завдань у Харківській області.

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Яка ситуація на Харківщині

Як наголосив Федоренко, окупанти досі мають в планах захопити Вовчанськ. Це дозволить їм зайняти плацдарм для подальшого просування в тил нашим військам, які перебувають на Куп'янському напрямку.

Інше завдання росіян – просунутися на напрямку Стрілеча – Глибоке. Їм важливо зайти в Липецьку територіальну громаду, аби взяти під вогневий контроль Харків.

Їм потрібно закріпитися там, щоб потім стягнути ствольну артилерію, РСЗВ та взяти під вогневий контроль Харків. Терор цивільного населення – один з інструментів ворога, який вони захочуть використовувати для подальших перемовин. Умовно говоритимуть, що "ми можемо відтягнути гармати і не бити по Харкову, але ви маєте зробити щось у відповідь",

– зауважив Федоренко.

Також загарбники запускають уздовж державного кордону диверсійно-розвідувальні групи. Однак прикордонні загони та інші представники Сил оборони їх ефективно виявляють та знищують.

Втрати у росіян шалені, але є резерви

Упродовж останнього часу в окупантів були дійсно шалені втрати на Харківському напрямку. Вони намагаються їх поповнювати через переведення бригад з інших напрямків, а також – через залучення резервів з Росії. Бойові дії тривають щоденно. Інтенсивність – висока.

За останній період ворог не мав тактичних успіхів. Також вдається вибивати ворога з позицій. Це результат титанічної роботи наших військових. Адже після того, як окупантів вибили з позицій, потрібно ще там закріпитися.

За моїм переконанням, ми дуже близькі до стабілізації ситуації (на Харківщині – 24 Канал) і перехоплення тактичної ініціативи. Що це означає? Це коли ми на певних ділянках позбавляємо ворога можливості штурмувати і деокупуємо нашу землю. Але все здобувається завдяки титанічним зусиллям наших Сил оборони на всіх рівнях. Усі працюють чітко та злагоджено. Звісно, не будемо ідеалізовувати процеси. Це війна. І не може бути все ідеально. Але, якщо порівнювати рік тому і зараз, то, за моїм переконанням, комунікація в Силах оборони стала набагато якіснішою,

– наголосив Федоренко.