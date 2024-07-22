Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что намерения врага остаются неизменными. Они пытаются выполнить несколько задач в Харьковской области.

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Какова ситуация на Харьковщине

Как отметил Федоренко, оккупанты до сих пор имеют в планах захватить Волчанск. Это позволит им занять плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашим войскам, которые находятся на Купянском направлении.

Другая задача россиян – продвинуться на направлении Стрелечья – Глубокое. Им важно зайти в Липецкую территориальную громаду, чтобы взять под огневой контроль Харьков.

Им нужно закрепиться там, чтобы потом стянуть ствольную артиллерию, РСЗО и взять под огневой контроль Харьков. Террор гражданского населения – один из инструментов врага, который они захотят использовать для дальнейших переговоров. Условно будут говорить, что "мы можем оттянуть пушки и не бить по Харькову, но вы должны сделать что-то в ответ",

– отметил Федоренко.

Также захватчики запускают вдоль государственной границы диверсионно-разведывательные группы. Однако пограничные отряды и другие представители Сил обороны их эффективно обнаруживают и уничтожают.

Потери у россиян огромные, но есть резервы

В последнее время у оккупантов были действительно огромные потери на Харьковском направлении. Они пытаются их пополнять через перевод бригад из других направлений, а также – привлекая резервы из России. Боевые действия продолжаются ежедневно. Интенсивность – высокая.

За последний период враг не имел тактических успехов. Также удается выбивать врага с позиций. Это результат титанической работы наших военных. Ведь после того, как оккупантов выбили с позиций, нужно еще там закрепиться.

По моему убеждению, мы очень близки к стабилизации ситуации (на Харьковщине – 24 Канал) и перехвату тактической инициативы. Что это значит? Это когда мы на определенных участках лишаем врага возможности штурмовать и деоккупируем нашу землю. Но все приобретается благодаря титаническим усилиям наших Сил обороны на всех уровнях. Все работают четко и слаженно. Конечно, не будем идеализировать процессы. Это война. И не может быть все идеально. Но, если сравнивать год назад и сейчас, то, по моему убеждению, коммуникация в Силах обороны стала намного качественнее,

– подчеркнул Федоренко.