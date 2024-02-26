Криза набирає обертів: як Україні та Польщі зберегти хороші відносини

Одна з наймасштабніших провокацій проти української сільгосппродукції відбулася на території Польщі. Невідомі пошкодили кілька вагонів, з яких на одній зі станцій неподалік від кордону України з Польщею висипалися 160 тонн української сільгосппродукції, яка зараз залишається просто на землі.

Польських фермерів не влаштовують домовленості

Кількість цієї продукції значно перевищує ту кількість, яку символічно розсипали на шляхах учасники акції блокади кордону з польського боку.

До теми Чим для польського уряду може завершитися небезпечна гра

Це говорить про те, що криза довкола української сільгосппродукції тільки набирає обертів на тлі великої сільськогосподарської кризи у Євросоюзі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирішив змінити сам статус прикордонних ділянок між Польщею та Україною, а також шляхів, які ведуть до кордону двох країн. Мовиться про те, що польський уряд намагається забезпечити безперешкодне перевезення воєнних, медичних та гуманітарних вантажів на територію України.

Однак залишається сама ситуація з українською сільгосппродукцією. В Україні підкреслюють, що зараз, згідно з домовленостями, які були досягнені між Україною та Польщею, ця продукція не залишається на території Польщі, а прямує до інших країн. Проблема в тому, що польських фермерів не влаштовує і такий варіант.

Польські ЗМІ підкреслюють, що дешеве українське зерно витісняє польське на ринку сусідніх країн. Це додає збитків для польського сільського господарства в умовах, коли почав діяти так званий "зелений договір", через який фермери протестують на всій території країн ЄС – від Португалії до Польщі. Можливість постачання української продукції є серйозною економічною проблемою для виробників у сусідніх країнах.

Потрібні серйозні перемовини

Не варто вважати, що ця ситуація може бути вирішена адміністративним шляхом. Потрібні серйозні перемовини між Єврокомісією та державами Центральної Європи щодо режиму перевезення української продукції і її продажу на ринках європейських країн, інакше криза буде загострюватися з кожним тижнем.

Цікаво Юлія Навальна стане конкуренткою чи союзницею України в боротьбі проти Путіна?

Потрібно, щоб з одного боку були зрозумілі інтереси української економіки, яка страждає у результаті війни, а з іншого – інтереси фермерів сусідніх країн, які зараз почали працювати в інших умовах, ніж їхні українські колеги. Це при тому, що Україна, по суті, користується всіма можливостями повноправного члена ЄС після лютого 2022 року.

Потрібно усвідомлювати, що Росія буде докладати зусиль, щоб погіршити стосунки України з Польщею, а також до цього будуть докладати зусилля агенти впливу Москви у ЄС і тих країнах де, російські наративи діють найкраще.

Ми вже бачимо результати погіршення українсько-польських стосунків. Президента Польщі Анджея Дуди і прем'єра Дональда Туска не було серед тих лідерів, які прибули до Києва у другі роковини нападу Росії на Україну. Це при тому, що польські політики 2 роки тому були серед перших з тих, хто підтримав Україну у її боротьбі з Росією. Польський посол Бартош Ціхоцький був єдиним послом країни-члена ЄС, який залишався у Києві під час боїв за столицю.

У польських медіа підкреслюють, що Дуда готувався до приїзду у Київ, але Україна нібито відмовила йому у можливості здійснити такий візит. Однак ця інформація не підтверджена.

Читайте також Як українським вишам повернути іноземних студентів

Погіршення відносин є некорисним для обох країн. Польські лідери не змінюють свого ставлення до агресії проти України й виступають захисниками української позиції в ЄС і на міжнародних форумах. Це можна було почути у палкій і професійній промові міністра закордонних справ Радослава Сікорського з приводу роковин нападу на Україну. Треба замислитися над наслідками економічного конфлікту між Україною та Польщею, який руйнує стосунки двох держав і допомагає Путін у здійснення його мрій.

Зникнення України з карти світу суперечить не лише нашим інтересам, а й інтересам сусідніх держав та цивілізованого світу. Це є головним чинником, який об'єднує нас із Польщею. Треба докладати зусиль, щоб економічні конфлікти, яких не уникнути у подальші складні роки, не псували остаточно атмосфери політичної взаємодії, яка потрібна Україні для виживання у війні.