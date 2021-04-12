Ось вам і російська гостинність, – Кругова про долю авторки фейку про "розіп'ятого хлопчика"

Авторка фейку про "розіп'ятого хлопчика" Галина Пишняк поскаржилась на дискримінацію. Мовляв, росіяни виганяють її назад в Україну.
Джерело:24 канал
Ведуча 24 каналу Тетяна Кругова вважає, що це є яскравим прикладом справжнього ставлення Росії до українців. І мовиться навіть про тих, хто у 2014 році підтримав військову агресію на Донбасі.
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"Ось вам справжня російська гостинність, ось вам ставлення росіян до українців. Будьте певні – так буде з кожним, хто кричав: "Путін прийди, Путін допоможи"", – наголосила вона.
Авторка фейку про розіп'ятого хлопчика скаржиться на дискримінацію
Галина Пишняк у 2014 році створила один з найгучніших фейків російської пропаганди. Жінка розповіла про хлопчика, якого нібито українські військові розіп'яли у Слов'янську.
Вона зникла одразу після того, як з'ясувалося, що все це брехня. Зараз її розшукали російські журналісти, розпитали про життя, погляди, і головне спитали – навіщо розповіла найбільший міф в історії російської пропаганди.
Авторка фейку заявила, що її просто попросили журналісти. І додала, що шкодує, адже історія обернулася жахом для її родини.
Її просто попросили – це класне пояснення. До речі, Галина родом з Західної України, в неї там є родичі. Вона з ними практично не спілкується. Чоловік до Майдану був у київському Беркуті. Зараз вони живуть в Росії під Смоленськом, з горем пополам отримали російське громадянство,
– відзначила Тетяна Кругова.
Галина Пишняк скаржиться, що росіяни її дискримінують, відправляють назад в Україну, а дітей називають бандерівцями.
"Ну, якщо все так погано в Росії, ласкаво просимо назад в Україну", – іронічно зазначила ведуча 24 каналу.
Тетяна Кругова відреагувала на дискримінацію авторки фейку про "розіп'ятого хлопчика":
Історія про "розіп'ятого хлопчика": що відомо
- Галина Пишняк у 2014 році дала інтерв'ю російському "Первому каналу". Вона заявила, що українські військові увійшли у Слов'янськ і почали "публічно карати мирних людей".
- Журналістам вона розповіла про маленького хлопчика, якого українські військові начебто розіп'яли у Слов'янську.
- За її словами, публічна кара нібито відбулась на центральній площі міста.