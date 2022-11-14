Куди перекинуть окупантів з Херсона та скільки часу на це піде: пояснення військового експерта

З відходом російських окупантів на лівий берег Дніпра на Херсонщині та взяттям правобережжя під контроль ЗСУ вивільнюється частина військ, як у загарбників, так і в українських військових.

Що робитимуть з частинами, які були на правому березі

Ймовірно, їх перекинуть на Донецький напрямок, де точаться важкі бої, а ситуація залишається напруженою. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Микола Саламаха.

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Він вважає, що там відбудеться не просто поповнення тих частин і підрозділів окупантів, які наступають на українські позиції, а буде заміна їх на ті війська, що вийшли з-під Херсона. Мова йде про частини і підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ, адже саме вони перебували на правому березі. Їх, скоріш за все, також якимось чином поповнять і будуть використовувати як ударну силу.

Українське командування також буде використовувати частини, які вивільняться, щоб замінити частини, які зазнали досить серйозних втрат, і які вже необхідно вивести для доукомплектування і бойове злагодження.

Коли чекати наслідків перекидання військ

Стан російських частин, які відійшли з правого берега, залежатиме від того, яких втрат зазнала кожна з них, а також того, яке рішення щодо них прийматиме командування збройних сил Росії.

Так, якщо вони вирішать переформовувати і доукомплектовувати ті частини, які вдалося вивести, то розтягувати це на невизначений термін точно не будуть. Рахунок йде на 2 – 3 дні до того, як цей процес завершиться, і тоді на фронті слід буде чекати на серйозне загострення ситуації.

Саламаха пояснив, що передислокація частин на територію Росії вже, ймовірно, відбулася. Відповідно їм потрібно 2 – 3 дні, щоб отримати поповнення та ввести його в стрій, і ще 1 – 2 дні, щоб дійти, наприклад, до Бахмута, Соледара чи Вуглегірська. Тож ще до кінця цього тижня на фронті будуть дуже напружені дні.

Ситуація із бронетехнікою

Як відомо, відходячи з правого берега Херсонської області, окупанти залишили чимало техніки. Військовий експерт пояснив, що і морська піхота, і повітряно-десантні війська, які були на цьому напрямку, мали на озброєнні в основному бронетранспортери БТР-82А і бронеавтомобілі "Тигр". Це колісна техніка, яка здатна здійснювати маневри і добові переходи на відстань до 500 кілометрів, тому її росіяни могли вивезти, принаймні, те, що було справне.

Щодо танків, Саламаха зауважив, що росіяни не заводили на правий берег Херсона Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90А, які є основними бойовими танками російської армії. Вони використовували в основному Т-62М, Т-62МВ і частину Т-72Б. Деякі з цих машин справді могли залишитися на правому березі, але великої ролі для окупантів, на переконання експерта, е не зіграє.

У росіян ще достатньо танків для того, щоб використовувати їх у боротьбі на Донецькому напрямку. Все буде залежати від того, які рішення прийняті і як вони будуть втілюватися в життя,

– підсумував Саламаха.

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