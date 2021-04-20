Кулеба прокоментував заяву посла України про відновлення ядерного статусу

Міністр МЗС України прокоментував заяву українського посла в Німеччині Андрія Мельника про необхідність повернути ядерний статус. Він розповів: такі слова варто сприймати як спроби України забезпечити собі безпеку.

Заявами про можливе повернення ядерного статусу Україна не має наміру порушувати взяті на себе зобов'язання. Таку заяву зробив міністр МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на брифінгу для іноземних ЗМІ.

Важливо Україні потрібно понад 5 років, щоб стати ядерною країною, – військовий експерт

Повернення ядерного статусу: що думає Кулеба

За словами Дмитра Кулеби, його колега – посол в Німеччині Андрій Мельник – намагався пояснити, що Україна зараз намагається забезпечити свою безпеку в умовах, що склалися.

З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не позначала свого наміру порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині – його слова не можна виривати з контексту,

– сказав Кулеба.

Щодо контексту Кулеба вочевидь має на увазі ескалацію конфлікту на Донбасі, коли напруга на кордоні з Україною збільшується.

Відновлення ядерного потенціалу України: що кажуть інші

Леонід Кравчук, за президентства якого відбулася відмова від ядерного статусу, зауважив, що позиції про його відновлення не існує.

Володимир Зеленський тим часом зауважив, що повертатись до ядерної зброї – неправильно.

Водночас президент наголосив, що якби Україна була ядерною державою, російського вторгнення у 2014 році не відбулось би.

Німецькі ЗМІ вже проаналізували можливість відновлення ядерного статусу України. У Німеччині нагадали, що Україна була важливою ядерною державою в Європі, маючи третій за величиною ядерний арсенал у світі.

Втім, щодо відновлення цієї зброї найближчим часом, то навряд. Для цього потрібні гроші, а також сприятливе ставлення інших країн світу. Щодо останнього є сумніви.