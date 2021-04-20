Нещодавно український посол в Німеччині Андрій Мельник припустив, що, можливо, Україні варто замислитися про відновлення ядерного статусу на тлі російської агресії. У відповідь на це авторитетне німецьке видання проаналізувало можливість створення нової ядерної держави.

Проаналізував ситуацію шеф-кореспондент видання Die Welt Клеменс Вергін. Він нагадав, що колись Україна була важливою ядерною державою в Європі, маючи третій за величиною ядерний арсенал у світі.

Важливо Україні потрібно понад 5 років, щоб стати ядерною країною, – військовий експерт

Як нагадав Вергін, відмовившись від зброї, Україна отримала гарантії свого суверенітету у вигляді Будапештського меморандуму, який сьогодні не вартує навіть того паперу, на якому надрукували документ.

Україна теоретично могла б розпочати розробку ядерної зброї, озираючись на потужну ядерну спадщину, наявні ноу-хау та інфраструктуру, що залишилися після розвалу СРСР. Шлях до атомної бомби на основі плутонію був би тернистим,

– припустив шеф-кореспондент видання Die Welt.

Він додав, що сьогодні Україна має лише 15 легких водних реакторів, і їх переобладнання для виробництва плутонію, придатного для зброї, коштуватиме українському бюджету значних коштів. Це ще й викликало б небажану реакцію світу, на що навряд чи наразі вирішиться Київ.

Що Зеленський думає про відновлення ядерного статусу? На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. Глава держави вважає , що потрібно дотримуватись демократичних цінностей. Проте Зеленський наголосив, що якби Україна була ядерною державою, російського вторгнення у 2014 році не відбулось би.

Газета згодна, що заяви посла Мельника не є безпідставними, адже Україна втомилася від занадто м'якої позиції Заходу у відповідь на агресію Росії. Автор упевнений, що Київ цілком може використовувати аргумент із відновленням ядерного арсеналу для політичного тиску, щоб нарешті отримати від цивілізованого світу адекватну військову допомогу для реального протистояння Росії.

Що відомо про заяву Андрія Мельника