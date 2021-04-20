Немецкие СМИ проанализировали возможность восстановления ядерного статуса Украины
Недавно украинский посол в Германии Андрей Мельник предположил, что, возможно, Украине следует задуматься о восстановлении ядерного статуса на фоне российской агрессии. В ответ на это авторитетное немецкое издание проанализировало возможность создания новой ядерной державы.
Источник:Die Welt
Проанализировал ситуацию шеф-корреспондент издания Die Welt Клеменс Вергин. Он напомнил, что когда-то Украина была важной ядерной державой в Европе, имея третий по величине ядерный арсенал в мире.
Важно Украине необходимо более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт
Как напомнил Вергин, отказавшись от оружия, Украина получила гарантии своего суверенитета в виде Будапештского меморандума, который сегодня не стоит даже той бумаги, на котором напечатали документ.
Украина теоретически могла бы начать разработку ядерного оружия, оглядываясь на мощное ядерное наследство, имеющиеся ноу-хау и инфраструктуру, оставшуюся после развала СССР. Путь к атомной бомбе на основе плутония был бы тернистым,
– предположил шеф-корреспондент издания Die Welt.
Он добавил, что сегодня Украина имеет только 15 легких водных реакторов, и их переоборудование для производства плутония, пригодного для оружия, будет стоить украинскому бюджету значительные средства. Это еще и вызвало бы нежелательную реакцию мира, на что вряд ли сейчас решится Киев.
Что Зеленский думает о восстановлении ядерного статуса?
По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Глава государства считает, что нужно придерживаться демократических ценностей. Однако Зеленский отметил, что если бы Украина была ядерной державой, российского вторжения в 2014 году не произошло бы.
Газета согласна, что заявления посла Мельника не являются безосновательными, ведь Украина устала от слишком мягкой позиции Запада в ответ на агрессию России. Автор уверен, что Киев вполне может использовать аргумент с восстановлением ядерного арсенала политического давления, чтобы наконец получить от цивилизованного мира адекватную военную помощь для реального противостояния России.
Что известно о заявлении Андрея Мельника
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире главной немецкой радиостанции заявил, что Украина может возобновить ядерный статус.
- По его словам, этот вопрос появится в повестке дня, если Украина не получит современное вооружение и немедленно не станет членом НАТО.
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