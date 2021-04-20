Недавно украинский посол в Германии Андрей Мельник предположил, что, возможно, Украине следует задуматься о восстановлении ядерного статуса на фоне российской агрессии. В ответ на это авторитетное немецкое издание проанализировало возможность создания новой ядерной державы.

Проанализировал ситуацию шеф-корреспондент издания Die Welt Клеменс Вергин. Он напомнил, что когда-то Украина была важной ядерной державой в Европе, имея третий по величине ядерный арсенал в мире.

Важно Украине необходимо более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт

Как напомнил Вергин, отказавшись от оружия, Украина получила гарантии своего суверенитета в виде Будапештского меморандума, который сегодня не стоит даже той бумаги, на котором напечатали документ.

Украина теоретически могла бы начать разработку ядерного оружия, оглядываясь на мощное ядерное наследство, имеющиеся ноу-хау и инфраструктуру, оставшуюся после развала СССР. Путь к атомной бомбе на основе плутония был бы тернистым,

– предположил шеф-корреспондент издания Die Welt.

Он добавил, что сегодня Украина имеет только 15 легких водных реакторов, и их переоборудование для производства плутония, пригодного для оружия, будет стоить украинскому бюджету значительные средства. Это еще и вызвало бы нежелательную реакцию мира, на что вряд ли сейчас решится Киев.

Что Зеленский думает о восстановлении ядерного статуса?

По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украине – неправильно. По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Глава государства считает , что нужно придерживаться демократических ценностей. Однако Зеленский отметил, что если бы Украина была ядерной державой, российского вторжения в 2014 году не произошло бы.

Газета согласна, что заявления посла Мельника не являются безосновательными, ведь Украина устала от слишком мягкой позиции Запада в ответ на агрессию России. Автор уверен, что Киев вполне может использовать аргумент с восстановлением ядерного арсенала политического давления, чтобы наконец получить от цивилизованного мира адекватную военную помощь для реального противостояния России.

Что известно о заявлении Андрея Мельника