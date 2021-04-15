Украине нужно более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт
Посол Украины в Германии заявил, что Украине необходимо думать о ядерном статусе, если она не станет членом НАТО. Однако на самом деле для этого потребуется больше 5 лет, ведь на пути будут становиться и союзники, и враги.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко. Он добавил, что несмотря на препятствия, Украина имеет все шансы получить ядерный статус.
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"Это реально. Мы имеем такой потенциал, у нас есть реакторы и достаточно мощный военно-промышленный комплекс, не сразу, но постепенно мог бы дать такой результат", – пояснил эксперт.
Это может занять от 5 лет и более. Все зависит от того, когда и с каким ресурсом начинать,
– отметил Романенко.
Он добавил, что Украина стоит начинать с атомных станций, ведь там есть соответствующие компоненты для бомб.
Будут давить и союзники, и Россия, – эксперт
Однако, как отметил Романенко, дело не столько в технической части, как в политической.
Будет давить не только Россия, но и союзники. Они будут говорить о недопустимости такого подхода,
– сказал он.
Романенко объяснил, что такое давление испытывали все страны, которые пытались получить ядерный статус. "Мы знаем, как приходили к ядерному оружию Китай, Израиль, Пакистан, Индия, Северная Корея. На каждую страну, которая начинала это делать, давили", – отметил Романенко.
Он добавил, что если Украина все же решится на такой путь – стоит брать пример с Ирана, несмотря на давление идет к цели.
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