Посол Украины в Германии заявил, что Украине необходимо думать о ядерном статусе, если она не станет членом НАТО. Однако на самом деле для этого потребуется больше 5 лет, ведь на пути будут становиться и союзники, и враги.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко. Он добавил, что несмотря на препятствия, Украина имеет все шансы получить ядерный статус.

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"Это реально. Мы имеем такой потенциал, у нас есть реакторы и достаточно мощный военно-промышленный комплекс, не сразу, но постепенно мог бы дать такой результат", – пояснил эксперт.

Это может занять от 5 лет и более. Все зависит от того, когда и с каким ресурсом начинать,

– отметил Романенко.

Он добавил, что Украина стоит начинать с атомных станций, ведь там есть соответствующие компоненты для бомб.

Будут давить и союзники, и Россия, – эксперт

Однако, как отметил Романенко, дело не столько в технической части, как в политической.

Будет давить не только Россия, но и союзники. Они будут говорить о недопустимости такого подхода,

– сказал он.

Романенко объяснил, что такое давление испытывали все страны, которые пытались получить ядерный статус. "Мы знаем, как приходили к ядерному оружию Китай, Израиль, Пакистан, Индия, Северная Корея. На каждую страну, которая начинала это делать, давили", – отметил Романенко.

Он добавил, что если Украина все же решится на такой путь – стоит брать пример с Ирана, несмотря на давление идет к цели.

Важно! Заявление о необходимости ядерного статуса Украины сделал посол в Германии Андрей Мельник 15 апреля. Леонид Кварчук заметил, что " такой позиции не существует". В то же время Владимир Зеленский считает, что возвращаться к ядерному оружию – неправильно.

Военный эксперт прокомментировал возможность ядерного статуса: смотрите видео