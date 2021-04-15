Кравчук о возвращении ядерного статуса Украины: такой позиции не существует
Вопрос возвращения ядерного статуса Украины не на повестке дня. По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, пока другие позиции внешнеполитического курса намного важнее.
Источник:24 канал
Об этом Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Глава делегации в Трехсторонней контактной группе отметил, что определение внешнеполитического курса страны – очень четкое.
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Позиции о возвращении ядерного статуса не существует, – Кравчук
В нем (курсе – 24 канал) нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня для Украины очень важны. Это единство Европы. Позиции о восстановлении ядерного статуса не существует,
– пояснил Кравчук.
Несколько иную позицию в интервью немецкому радио озвучил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он назвал очень опасной ситуацию, возникшую вблизи украинской границы.
Посол в Германии высказал иное мнение
По мнению дипломата, Запад должен предоставить Украине вооружение и присоединить страну к НАТО. В противном случае, считает Мельник, Киеву придется думать о том, как вооружаться и, возможно, даже поднять вопрос восстановления ядерного статуса.
Больше здесь Посол в Германии считает, что Украине следует думать о ядерном статусе, если она не попадет в НАТО
Что говорил президент Зеленский о восстановлении ядерного статуса?По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украины – неправильно. Глава государства считает, что нужно придерживаться демократических ценностей. Однако Зеленский отметил, что если бы Украина была ядерной державой, российского вторжения в 2014 году не произошло бы.
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