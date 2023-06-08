Чи будуть війська НАТО в Україні під час війни: Кулеба відреагував на слова ексгенсека

Очільник українського Міністерства закордонних справ прокоментував заяву колишнього генсека НАТО про можливість групи країн Альянсу відправити війська в Україну. Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не просить цього.

Глава українського відомства пояснив, до якого часу країни Північноатлантичного альянсу не відправлятимуть війська в Україну. Про це міністр розповів 8 червня в ефірі "Сніданку з 1+1", пише 24 Канал.

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Що сказав Кулеба про заяву ексгенсека НАТО

До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. До того, ми цього не просимо. Ми кажемо: дайте зброю,

– заявив Дмитро Кулеба.

Проте глава українського МЗС пояснив, що коли ми станемо членами НАТО, то українські бригади стоятимуть в інших країнах Альянсу та захищатимуть їх.

Окрім того, міністр пояснив, що членство України у НАТО не може завершити цю війну, проте воно запобігатиме новим війнам.

Що заявив колишній генсек Альянсу

Генеральний секретар НАТО у 2009 – 2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що група країн НАТО може ввести свої війська на територію України.

Проте це може трапитись тільки тоді, коли Альянс не зможе ухвалити конкретні рішення під час саміту у Вільнюсі у липні 2023 року. Мовиться про кроки щодо членства України у НАТО або гарантії безпеки.

За словами Расмуссена, індивідуально можуть почати діяти деякі країни. Експосадовець сказав: "І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях".

Що цьому передувало