Будут ли войска НАТО в Украине во время войны: Кулеба отреагировал на слова эксгенсека

8 июня 2023, 14:44
Читати новину українською

Глава украинского Министерства иностранных дел прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО о возможности группы стран Альянса отправить войска в Украину. Дмитрий Кулеба заверил, что Украина этого не просит.

Глава украинского ведомства пояснил, до каких пор страны Североатлантического альянса не будут отправлять войска в Украину. Об этом министр рассказал 8 июня в эфире "Сниданка с 1+1", пишет 24 Канал.

Смотрите также Группа стран НАТО может захотеть отправить войска на Украину: эксгенсек Альянса назвал условие

Что сказал Кулеба о заявлении эксгенсека НАТО

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. К тому же мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие,
– заявил Дмитрий Кулеба.

Однако глава украинского МИД пояснил, что когда мы станем членами НАТО, то украинские бригады будут стоять в других странах Альянса и защищать их.

Кроме того, министр объяснил, что членство Украины в НАТО не может завершить эту войну, однако оно будет предотвращать новые войны.

Что заявил бывший генсек Альянса

  • Генеральный секретарь НАТО в 2009 – 2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.
  • Однако это может произойти только тогда, когда Североатлантический союз не сможет принять конкретные решения во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Речь идет о шагах по членству Украины в НАТО или гарантиях безопасности.
  • По словам Расмуссена, индивидуально могут начать действовать некоторые страны. Экс-чиновник сказал: "И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах".

Что этому предшествовало

  • Саммит НАТО в столице Литвы Вильнюсе должен состояться 11 – 12 июля 2023 года. Украина неоднократно заявляла, что ждет от этого саммита конкретики.
  • Владимир Зеленский уверял: "Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите"
  • Президент Украины объяснял, что давление на Альянс растет и требует конкретных гарантий безопасности и пути к членству.
  • Украинский лидер отвечая на вопрос, думает ли, что такой сигнал будет, ответил: "Я не знаю. Честно говоря, не знаю".

Автор: Діана Квасневська