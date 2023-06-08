Будут ли войска НАТО в Украине во время войны: Кулеба отреагировал на слова эксгенсека

Глава украинского Министерства иностранных дел прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО о возможности группы стран Альянса отправить войска в Украину. Дмитрий Кулеба заверил, что Украина этого не просит.

Глава украинского ведомства пояснил, до каких пор страны Североатлантического альянса не будут отправлять войска в Украину. Об этом министр рассказал 8 июня в эфире "Сниданка с 1+1", пишет 24 Канал.

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Что сказал Кулеба о заявлении эксгенсека НАТО

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. К тому же мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Однако глава украинского МИД пояснил, что когда мы станем членами НАТО, то украинские бригады будут стоять в других странах Альянса и защищать их.

Кроме того, министр объяснил, что членство Украины в НАТО не может завершить эту войну, однако оно будет предотвращать новые войны.

Что заявил бывший генсек Альянса

Генеральный секретарь НАТО в 2009 – 2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.

Однако это может произойти только тогда, когда Североатлантический союз не сможет принять конкретные решения во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Речь идет о шагах по членству Украины в НАТО или гарантиях безопасности.

По словам Расмуссена, индивидуально могут начать действовать некоторые страны. Экс-чиновник сказал: "И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах".

Что этому предшествовало