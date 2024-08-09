Курчатов без світла: у Курській області атакована підстанція

У Курській області потужно палає підстанція. У соцмережах повідомляють, що без світла залишилося декілька населених пунктів.

Зокрема, електроенергії немає у Курчатові. Саме у цьому місті розташована Курська атомна електростанція, пише 24 Канал.

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Світла немає в Курчатові та ще 5 районах Курської області

Влада Курської області заявила, що на трансформаторну підстанцію нібито впали уламки БпЛА. За словами губернатора Курщини Алєксєя Смірнова, наразі відсутнє енергопостачання в Курчатові та ще в 5 районах області.

Унаслідок падіння уламків українського БпЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи,

– написав він.

Смірнов запевнив місцевих мешканців, що підключення споживачів нібито "планується за резервними схемами".

До слова, Курська АЕС, яка розташована у знеструмленому Курчатові, може стати методом пропаганди Росії. Ймовірно, Владіміру Путіну байдуже на цю атомну електростанцію і є навіть версія, що росіяни планували влаштувати там провокацію, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Водночас у Росії запевняють, що готують АЕС до оборони, бо бояться наближення ЗСУ. За повідомленнями російських ЗМІ, силовики в п'ятницю, 9 серпня, після обіду перекрили під'їзди до станції. Раніше там писали, що АЕС охороняють лише жінки-росгвардійці.

Про те, що Курську АЕС готують до оборони також писали російські військові блогери, "оскільки невеликі мобільні групи ЗСУ по 5 – 20 людей були помічені за 39 кілометрів від АЕС".

. Курська АЕС розташована від українського кордону за 60 кілометрів. Це застаріла атомна електростанція з енергоблоками типу РВПК (реактор великої потужності канальний).Зараз на станції працюють два реактори. Їх обслуговують 5 тисяч осіб персоналу. Курська АЕС має потужність 2 ГВт. ЇЇ запустили в 1976 році, тобто за рік перед Чорнобильською.

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