Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Владіміру Путіну, ймовірно, байдуже на атомну електростанцію у Курській області. Є версія, що росіяни хотіли влаштувати там провокацію, щоб звинуватити в цьому Україну.

Дивіться також Не виключено, що друга лінія оборони Росії у Курській області прорвана, – розвідка Естонії

Диверсія на Курській AЕС

Сергій Жирнов зазначив, що Курська AЕС доволі старий об'єкт, який перебуває у процесі закриття.

За його словами, там було чотири реактори, один з яких закрили перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а другий у 2024 році. Залишилось ще два реактори, які росіяни, ймовірно, планували виводити з ладу у найближчі 2 роки.

Поруч будують Курську АЕС 2, яка мала запрацювати вже давно. Вважалось, що перша АЕС не дуже важлива, адже її планують закривати, тому росіяни можуть влаштувати провокацію проти власної атомної електростанції. Це у стилі Путіна,

– сказав колишній співробітник КДБ.