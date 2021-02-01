Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закривають назавжди: причина

У Амстердамі, столиці Нідерландів, місцева влада повністю закриває район червоних ліхтарів. Натомість так званий центр еротичних послуг буде розміщений в іншій частині міста.

Джерело: The Guardian

Таким чином працівників секс-індустрії хочуть перемістити якомога далі від центру міста.

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Квартал червоних ліхтарів перенесуть з центра в іншу частину Амстердама

Пропозицію повністю ліквідувати квартал червоних ліхтарів запропонувала мер Амстердама Фемке Халсема. Рішення політикині про закриття значної частини вікон у всесвітньому відомому кварталі підтримали більшість членів політичних партій.

Всі ті, хто працювали в районі для дорослих, будуть змушені залишити це місце і перебратися в інший район. Наразі місцева влада ще не вирішила, де саме буде розміщено новий еротичний центр.



Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі / Фото CNN

Влада переконана, що це має допомогти перезавантажити Амстердам як туристичне місто. "Туристи можуть насолоджуватися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну. Ми повинні рішуче втрутитися", – заявив один з політиків.

Раніше Фемке Халсема переконувала, що вікна будинків розпусти слід терміново закрити. Адже жінки, які там працюють, стали основою туристичною пам'яткою. І це принижує працівниць цієї галузі.

Чим відомий квартал червоних ліхтарів