Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі закривають назавжди: причина

У Амстердамі, столиці Нідерландів, місцева влада повністю закриває район червоних ліхтарів. Натомість так званий центр еротичних послуг буде розміщений в іншій частині міста.
Джерело: The Guardian
Таким чином працівників секс-індустрії хочуть перемістити якомога далі від центру міста.
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Квартал червоних ліхтарів перенесуть з центра в іншу частину Амстердама
Пропозицію повністю ліквідувати квартал червоних ліхтарів запропонувала мер Амстердама Фемке Халсема. Рішення політикині про закриття значної частини вікон у всесвітньому відомому кварталі підтримали більшість членів політичних партій.
Всі ті, хто працювали в районі для дорослих, будуть змушені залишити це місце і перебратися в інший район. Наразі місцева влада ще не вирішила, де саме буде розміщено новий еротичний центр.
Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі / Фото CNN
Влада переконана, що це має допомогти перезавантажити Амстердам як туристичне місто. "Туристи можуть насолоджуватися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну. Ми повинні рішуче втрутитися", – заявив один з політиків.
Раніше Фемке Халсема переконувала, що вікна будинків розпусти слід терміново закрити. Адже жінки, які там працюють, стали основою туристичною пам'яткою. І це принижує працівниць цієї галузі.
Чим відомий квартал червоних ліхтарів
- Квартал червоних ліхтарів – один з найбільш знаменитих еротичних районів у світі, розташований в Амстердамі.
- Серед провулків процвітає проституція, а також інші види секс-розваг: магазини для дорослих, стриптиз-клуби. Вулиці в кварталі схожі на великий торговий центр. Всі туристи можуть у вікнах, як на вітрині, подивитися на працівниць цієї галузі.
- Назва походить від червоних ліхтарів, які розміщені в будинках розпусти.