В містах Амстердам та Апелдорн мешканці вийшли на протести 31 січня проти карантинних обмежень. Місцева поліція затримала понад 30 людей. Це вже друга хвиля протестів: попередня відбулась 24 січня.

Джерело: NOS Поліція заявила, що затримала 33 особи. Дії 25 з них назвали "загрозливими для громадського порядку". До теми Підірвали міст в Амстердамі: як у Нідерландах протестують проти карантину – епічне відео Для того, щоб розігнати протест, що зібрався на площі Музейній, залучили спецсили. Вони упорались із розгоном мітингу за декілька хвилини. Після обшуку автомобілів затриманих, полісмени виявили холодну зброю та електрошокери. Протест у Нідерландах 24 січня відбувся попередній мітинг.

Протести спалахнули у місті Ейндховен.

Мітингувальники поводилися агресивно, тому довелося зупиняти рух громадського транспорту.

Вони палили автомобілі, скутери та велосипеди; пограбували декілька магазинів та місцевий супермаркет.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а також затримали понад 30 людей.

Протест в Амстердамі / Фото ANP Карантин у Нідерландах: що відомо У Нідерландах запровадили комендантську годину з 23 січня.

На вулицю можна виходити виключно через поважні причини.

Поважними причинами вважаються вигул собак або доїзд на роботу.

Такі обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.

Порушників штрафують на 95 євро. Більше про карантин у світі читайте за посиланням.