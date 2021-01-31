Попри початок вакцинації COVID-19 продовжує розповсюджуватися. Нові штами коронавірусу та збільшення кількість інфікованих змушує безліч країн запроваджувати нові обмеження та закривати кордони для туристів, а це викликає незадоволення у населення.

Джерело: 24 канал

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Нідерланди

На тлі погіршення статистики захворюваності уряд Нідерландів запровадив комендантську годину та зачинили більшість непродовольчих магазинів. Це спричинило хвилю протестів, які в результаті призвели до погромів та мародерства.

Протестувальники били вікна, вітрини та навіть підпалили кілька машин. Врешті почалися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та протягом кількох днів затримали майже 2 сотні людей.

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"Почнемо з того, що подібні заворушення неприпустимі та кожна нормальна людина дивиться на це із жахом. Ти дійсно дивуєшся, що сталося з цими людьми. Це немає нічого спільного з протестами, а просто злочинне насильство, тож ми так і будемо його розглядати", – сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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Велика Британія

У Великій Британії побоюються розповсюдження африканського штаму коронавірусу на додачу до власної мутації хвороби. Через це уряд запровадив заборону на прямі рейси в:

Об'єднані Арабські Емірати;

Руанди;

Бурунді.

Потрапити до країни зможуть лише громадяни Британії, Ірландії та жителі третіх країн, що мають посвідку на проживання у Сполученому Королівстві.

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"Нові обмеження на кордоні є необхідним кроком для захисту населення та нашої програми з вакцинації. Кожен рівень захисту, який ми запровадили допоможете знизити ризик передачі вірусу та зменшить вірогідність потрапляння до Великобританії будь-якого нового штаму", – заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.

Євросоюз

Євросоюз зареєстрував вакцину компанії AstraZeneca, яка має 90% ефективності. За попередніми оцінками, її вартість буде меншою за вакцини від Pfizer та Moderna.

Натомість у AstraZeneca заявили, що у першому кварталі зможуть поставити до Євросоюзу меншу кількість доз вакцини, ніж це передбачено контрактом з Євросоюзом.

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"Ви розумієте, що це не просто статистика, ми переживаємо пандемію та кожного дня втрачаємо реальних людей, які мають родичів, друзів, колег, які теж під загрозою. У фармакологічних компаній моральний, соціальний та контрактний обов'язок, якого вони мають дотримуватися", – зазначила єврокомісарка з питань безпеки продуктів харчування Стелла Кіріакідес.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Китай

Експерти всесвітньої організації охорони здоров'я почали працювати в Китаї. Дослідники прибули до міста Ухань, звідки поступили повідомлення про перші випадки зараження новою хворобою.

Науковці стверджують, що їхня робота допоможе розібратися в питанні першопричин інфекції, а версії щодо походження коронавірусу від кажанів з уханського ринку можуть бути спростовані результатами досліджень.