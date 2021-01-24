Спалені авто та сльозогінний газ: у Нідерландах акція проти карантину переросла у хаос
У Нідерландах у неділю, 24 січня, відбулася акція протесту проти карантинних обмежень через коронавірус. Закінчилося все підпаленими автівками та пограбованим магазином.
Протестувальники поводилися дуже агресивно. Про це повідомляє NOS.
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Деталі про протести
- Протести спалахнули у місті Ейндховен.
- Мітингувальники поводилися агресивно. Через їхні дії навіть довелося зупиняти рух громадського транспорту.
- Протестувальники палили автомобілі, скутери та велосипеди.
- Окрім того, учасники акції пограбували декілька крамниць. Зокрема, місцевий супермаркет.
- Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
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Що відомо про карантин у Нідерландах
- У суботу, 23 січня, у Нідерландах запровадили комендантську годину. У цей час виходити на вулицю можна виключно через поважні причини. Наприклад, щоб вигуляти собаку або доїхати на роботу.
- Нові обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.
- Порушників штрафуватимуть на 95 євро.
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