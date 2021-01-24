У Нідерландах у неділю, 24 січня, відбулася акція протесту проти карантинних обмежень через коронавірус. Закінчилося все підпаленими автівками та пограбованим магазином.

Протестувальники поводилися дуже агресивно. Про це повідомляє NOS. Актуально У Грузії протестували проти COVID-обмежень: фото, відео Деталі про протести Протести спалахнули у місті Ейндховен.

Мітингувальники поводилися агресивно. Через їхні дії навіть довелося зупиняти рух громадського транспорту.

Протестувальники палили автомобілі, скутери та велосипеди.

Окрім того, учасники акції пограбували декілька крамниць. Зокрема, місцевий супермаркет.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Протести у Нідерландах: дивіться відео Beetje respect voor deze jonge ondernemers die vreedzaam protesteren nadat ze door de maatregelen hun zaak hebben moeten sluiten #eindhoven pic.twitter.com/10H8ta0XoD — Jim (@morrisjim) January 24, 2021 Що відомо про карантин у Нідерландах У суботу, 23 січня, у Нідерландах запровадили комендантську годину. У цей час виходити на вулицю можна виключно через поважні причини. Наприклад, щоб вигуляти собаку або доїхати на роботу.

Нові обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.

Порушників штрафуватимуть на 95 євро.