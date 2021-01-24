В Нидерландах в воскресенье, 24 января, состоялась акция протеста против карантина из-за коронавируса. Закончилось все подожженными машинами и ограбленным магазином.

Протестующие вели себя очень агрессивно. Об этом сообщает NOS. Актуально В Грузии протестовали против COVID-ограничений: фото, видео Детали о протестах Протесты вспыхнули в городе Эйндховен.

Митингующие вели себя агрессивно. Из-за их действий даже пришлось останавливать движение общественного транспорта.

Протестующие жгли автомобили, скутеры и велосипеды.

Кроме того, участники акции ограбили несколько магазинов. В частности, местный супермаркет.

Правоохранители применили слезоточивый газ. Протесты в Нидерландах: смотрите видео Beetje respect voor deze jonge ondernemers die vreedzaam protesteren nadat ze door de maatregelen hun zaak hebben moeten sluiten #eindhoven pic.twitter.com/10H8ta0XoD — Jim (@morrisjim) January 24, 2021 Что известно о карантине в Нидерландах В субботу, 23 января, в Нидерландах ввели комендантский час. В это время выходить на улицу можно только по уважительным причинам. Например, чтобы выгулять собаку или доехать на работу.

Новые ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.

Нарушителей будут штрафовать на 95 евро.