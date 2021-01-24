Сожженые авто и слезоточивый газ: в Нидерландах акция против карантина переросла в хаос
В Нидерландах в воскресенье, 24 января, состоялась акция протеста против карантина из-за коронавируса. Закончилось все подожженными машинами и ограбленным магазином.
Протестующие вели себя очень агрессивно. Об этом сообщает NOS.
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Детали о протестах
- Протесты вспыхнули в городе Эйндховен.
- Митингующие вели себя агрессивно. Из-за их действий даже пришлось останавливать движение общественного транспорта.
- Протестующие жгли автомобили, скутеры и велосипеды.
- Кроме того, участники акции ограбили несколько магазинов. В частности, местный супермаркет.
- Правоохранители применили слезоточивый газ.
Протесты в Нидерландах: смотрите видео
Что известно о карантине в Нидерландах
- В субботу, 23 января, в Нидерландах ввели комендантский час. В это время выходить на улицу можно только по уважительным причинам. Например, чтобы выгулять собаку или доехать на работу.
- Новые ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.
- Нарушителей будут штрафовать на 95 евро.
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