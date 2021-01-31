Несмотря на начало вакцинации COVID-19 продолжает распространяться. Новые штаммы коронавируса и увеличение количества инфицированных вынуждает массу стран вводить новые ограничения и закрывать границы для туристов, а это вызывает недовольство у населения.

Источник: 24 канал

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Нидерланды

На фоне ухудшения статистики заболеваемости правительство Нидерландов ввело комендантский час и закрыло большинство непродовольственных магазинов. Это вызвало волну протестов, которые в итоге привели к погромам и мародерству.

Протестующие били окна, витрины и даже подожгли несколько машин. Наконец начались столкновения с полицией. Правоохранители применили водометы и в течение нескольких дней задержали почти 2 сотни человек.

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"Начнем с того, что подобные беспорядки недопустимы, и каждый нормальный человек смотрит на это с ужасом. Ты действительно удивляешься, что случилось с этими людьми. Это не имеет ничего общего с протестами, а просто преступное насилие, мы так и будем его рассматривать", – сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Великобритания

В Великобритании опасаются распространения африканского штамма коронавируса в придачу к собственной мутации болезни. Из-за этого правительство ввело запрет на прямые рейсы в:

Объединенные Арабские Эмираты;

Руанды;

Бурунди.

Попасть в страну смогут только граждане Британии, Ирландии и жители третьих стран, имеющие вид на жительство в Соединенном Королевстве.

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"Новые ограничения на границе являются необходимым шагом для защиты населения и нашей программы по вакцинации. Каждый уровень защиты, который мы ввели, поможет снизить риск передачи вируса и уменьшит вероятность попадания в Великобританию любого нового штамма", – заявил министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Евросоюз

Евросоюз зарегистрировал вакцину компании AstraZeneca, которая имеет 90% эффективности. По предварительным оценкам, ее стоимость будет меньше, чем у вакцины от Pfizer и Moderna.

При этом в AstraZeneca заявили, что в первом квартале смогут поставить в Евросоюз меньшее количество доз вакцины, чем это предусмотрено контрактом с Евросоюзом.

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"Вы понимаете, что это не просто статистика, мы переживаем пандемию и каждый день теряем реальных людей, которые имеют родственников, друзей, коллег, которые тоже под угрозой. У фармакологических компаний моральный, социальный и контрактный долг, которого они должны придерживаться", – отметила еврокомиссар по вопросам безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Китай

Эксперты всемирной организации здравоохранения начали работать в Китае. Исследователи прибыли в город Ухань, откуда поступили сообщения о первых случаях заражения новой болезнью.

Ученые утверждают, что их работа поможет разобраться в вопросе первопричин инфекции, а версии о происхождении коронавируса от летучих мышей с уханского рынка могут быть опровергнуты результатами исследований.