У Нідерландах у ніч з 25 на 26 січня знову відбулися масові протести через карантин. Декількох учасників акції затримали правоохоронці.

Джерело: NOS Причиною масового невдоволення є комендантська година у Нідерландах. Її встановили щонайменше до 9 лютого. Зауважте Спалені авто та сльозогінний газ: у Нідерландах акція проти карантину переросла у хаос Деталі про протести у Нідерландах Найактивніші масові протести спалахнули у Роттердамі. Там приблизно 50 агресивних молодиків кидали у поліцейських камінням та запалювали феєрверки. Наслідками протестів стали декілька пограбованих крамниць. Поліцейські застосували до бунтівників сльозогінний газ. Декількох учасників акції затримали. У Гарлемі та Амерсфорті протестувальники розпалили багаття прямісінько на центральних вулицях. У Ден Боші учасники акції протесту проти карантину увірвалися до супермаркету та пограбували його. Відомо також про затриманих протестувальників в Амстердамі. Протести у Нідерландах: дивіться відео NETHERLANDS: The torching of the Covid19 testing centres pic.twitter.com/0FiXC1j3rA — Politikḗ (@city_affairs) January 24, 2021 Zo'n medelijden met die eigenaar van de Primera. Die doet zo erg z'n best om z'n winkel nét iets specialer te maken dan de rest. https://t.co/JOueC3RGbo — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021 Зверніть увагу! Масові протести у Нідерландах розпочалися 24 січня. Тоді розлючені учасники акції палили припарковані автіки та скутери, а також грабували крамниці.