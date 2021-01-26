Грабують крамниці: у Нідерландах тривають протести проти карантину – відео
У Нідерландах у ніч з 25 на 26 січня знову відбулися масові протести через карантин. Декількох учасників акції затримали правоохоронці.
Джерело: NOS
Причиною масового невдоволення є комендантська година у Нідерландах. Її встановили щонайменше до 9 лютого.
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Деталі про протести у Нідерландах
- Найактивніші масові протести спалахнули у Роттердамі.
- Там приблизно 50 агресивних молодиків кидали у поліцейських камінням та запалювали феєрверки.
- Наслідками протестів стали декілька пограбованих крамниць.
- Поліцейські застосували до бунтівників сльозогінний газ. Декількох учасників акції затримали.
- У Гарлемі та Амерсфорті протестувальники розпалили багаття прямісінько на центральних вулицях.
- У Ден Боші учасники акції протесту проти карантину увірвалися до супермаркету та пограбували його.
- Відомо також про затриманих протестувальників в Амстердамі.
Протести у Нідерландах: дивіться відео
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