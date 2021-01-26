В Нидерландах в ночь с 25 на 26 января вновь прошли массовые протесты из-за карантина. Нескольких участников акции задержали правоохранители.

Источник: NOS Причиной массового недовольства является комендантский час в Нидерландах. Его установили как минимум до 9 февраля. Заметьте Сожженные авто и слезоточивый газ: в Нидерландах акция против карантина переросла в хаос Детали о протестах в Нидерландах Там примерно 50 агрессивных парней бросали в полицейских камнями и зажигали фейерверки. Последствиями протестов стали несколько ограбленных магазинов. Полицейские применили к мятежникам слезоточивый газ. В Гарлеме и Амерсфорте протестующие разожгли костры прямо на центральных улицах. В Ден Боши участники акции протеста против карантина ворвались в супермаркет и ограбили его. Известно также о задержанных протестующих в Амстердаме. Протесты в Нидерландах: смотрите видео NETHERLANDS: The torching of the Covid19 testing centres pic.twitter.com/0FiXC1j3rA — Politikḗ (@city_affairs) January 24, 2021 Zo'n medelijden met die eigenaar van de Primera. Die doet zo erg z'n best om z'n winkel nét iets specialer te maken dan de rest. https://t.co/JOueC3RGbo — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021 Обратите внимание! Массовые протесты в Нидерландах начались 24 января. Тогда разъяренные участники акции жгли припаркованные автомобили и скутеры, а также грабили магазины.