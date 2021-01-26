Грабят магазины: в Нидерландах продолжаются протесты против карантина – видео
В Нидерландах в ночь с 25 на 26 января вновь прошли массовые протесты из-за карантина. Нескольких участников акции задержали правоохранители.
Источник: NOS
Причиной массового недовольства является комендантский час в Нидерландах. Его установили как минимум до 9 февраля.
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Детали о протестах в Нидерландах
- Там примерно 50 агрессивных парней бросали в полицейских камнями и зажигали фейерверки.
- Последствиями протестов стали несколько ограбленных магазинов.
- Полицейские применили к мятежникам слезоточивый газ.
- В Гарлеме и Амерсфорте протестующие разожгли костры прямо на центральных улицах.
- В Ден Боши участники акции протеста против карантина ворвались в супермаркет и ограбили его.
- Известно также о задержанных протестующих в Амстердаме.
Протесты в Нидерландах: смотрите видео
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