Оружие и электрошокеры против карантина: в Нидерландах задержали десятки протестующих
В городах Амстердам и Апелдорн жители вышли на протесты 31 января против карантинных ограничений. Местная полиция задержала более 30 человек. Это уже вторая волна протестов: предыдущая состоялась 24 января.
Источник: NOS
Полиция заявила, что задержала 33 человека. Действия 25 из них назвали "угрожающими общественному порядку".
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Для того, чтобы разогнать протест, который собрался на площади Музейной, привлекли спецсилы. Они справились с разгоном митинга за несколько минут.
После обыска автомобилей задержанных, полицейские обнаружили холодное оружие и электрошокеры.
Протест в Нидерландах
- 24 января состоялся предыдущий митинг.
- Протесты вспыхнули в городе Эйндховен.
- Митингующие вели себя агрессивно, поэтому пришлось останавливать движение общественного транспорта.
- Они жгли автомобили, скутеры и велосипеды; ограбили несколько магазинов и местный супермаркет.
- Правоохранители применили слезоточивый газ, а также задержали более 30 человек.
Протест в Амстердаме / Фото ANP
Карантин в Нидерландах: что известно
- В Нидерландах ввели комендантский час с 23 января.
- На улицу можно выходить только по уважительным причинам.
- Уважительными причинами считаются выгул собак или дорога на работу.
- Такие ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.
- Нарушителей штрафуют на 95 евро.
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