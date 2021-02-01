В городах Амстердам и Апелдорн жители вышли на протесты 31 января против карантинных ограничений. Местная полиция задержала более 30 человек. Это уже вторая волна протестов: предыдущая состоялась 24 января.

Источник: NOS Полиция заявила, что задержала 33 человека. Действия 25 из них назвали "угрожающими общественному порядку". К теме Взорвали мост в Амстердаме: как в Нидерландах протестуют против карантина – эпичное видео Для того, чтобы разогнать протест, который собрался на площади Музейной, привлекли спецсилы. Они справились с разгоном митинга за несколько минут. После обыска автомобилей задержанных, полицейские обнаружили холодное оружие и электрошокеры. Протест в Нидерландах 24 января состоялся предыдущий митинг.

Протесты вспыхнули в городе Эйндховен.

Митингующие вели себя агрессивно, поэтому пришлось останавливать движение общественного транспорта.

Они жгли автомобили, скутеры и велосипеды; ограбили несколько магазинов и местный супермаркет.

Правоохранители применили слезоточивый газ, а также задержали более 30 человек.

Протест в Амстердаме / Фото ANP Карантин в Нидерландах: что известно В Нидерландах ввели комендантский час с 23 января.

На улицу можно выходить только по уважительным причинам.

Уважительными причинами считаются выгул собак или дорога на работу.

Такие ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.

Нарушителей штрафуют на 95 евро. Больше о карантине в мире читайте по ссылке.