40 автобусів вже прибули до Білогородки: людей перевезуть до Києва

12 березня 2022 , 18:06
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Джерело:

телеграм Олексія Кулеби

Сьогодні на Київщині проводять евакуацію мирного населення з Немішаєва та Микуличів. До Білогородки прибули 40 автобусів. Евакуйованих людей потім перевезуть до столиці.

Колона з 40 автобусів змогла привезти людей із двох сіл Київської області – Немішаєва та Микуличів. Зараз у Бородянці їм надають необхідну допомогу.

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Після надання допомоги, усіх евакуйованих відпралять до столиці.


Евакуаційні автобуси прибули до Бородянки / Фото Київської ОВА

Евакуація на Київщині: дивіться відео

 

 

 

 

Автор: Іван Магуряк