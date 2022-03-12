40 автобусів вже прибули до Білогородки: людей перевезуть до Києва
12 березня 2022 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Сьогодні на Київщині проводять евакуацію мирного населення з Немішаєва та Микуличів. До Білогородки прибули 40 автобусів. Евакуйованих людей потім перевезуть до столиці.
Колона з 40 автобусів змогла привезти людей із двох сіл Київської області – Немішаєва та Микуличів. Зараз у Бородянці їм надають необхідну допомогу.
Зверніть увагу На Маріуполь поїхав новий гумконовой разом із представниками церков, – Зеленський
Після надання допомоги, усіх евакуйованих відпралять до столиці.
Евакуаційні автобуси прибули до Бородянки / Фото Київської ОВА
Евакуація на Київщині: дивіться відео