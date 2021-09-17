Аби встигнути на електричку: під Києвом людям довелося пролізати під вантажним поїздом

В годину пік у селищі міського типу Клавдієво-Тарасове Київської області вантажний потяг перегородив людям доступ до електрички. Аби встигнути не єдиний зручний та доступний транспорт та дістатися столиці пасажирам довелося буквально пролізати під вагонами.

Вантажний потяг зупинився на перегоні Клавдієво-Тарасове за 5 хвилин до прибуття електрички. У цей час сотні мешканців селища з дітьми чекали на пероні та опинилися відрізаними від потрібного транспорту.

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За словами користувача Володимира Грицишина, цей інцидент ледве не призвів до трагедії.

Поїзд почав рух, коли люди пролізали під ним

Як стверджує чоловік, інцидент стався вранці 17 вересня, коли мешканці Клавдієво-Тарасового їхали до Києва.

Вантажний потяг перегородив пішохідний перехід у бік електрички, через що пасажири почали лізти до неї під вагонами.

Чимала кількість людей не встигла на електричку, крім того, поїзд ледве не розчавив чоловіка, коли раптом почав рух.

З такою практикою перекриття переходу вантажними поїздами, за словами Грицишина, мешканці селища зіштовхнулися нещодавно. Однак вона почала ставати постійною.

Треба заборонити цю практику відстою вантажних поїздів в Клавдієвому. Ця проблема нова і створює чималі незручності для місцевого населення,

– підкреслив чоловік.

В Укрзалізниці на інцидент відреагували. Під постом Грицишина працівники пресслужби зазначили, що передали сигнал до відповідного підрозділу.