Вантажний потяг зупинився на перегоні Клавдієво-Тарасове за 5 хвилин до прибуття електрички. У цей час сотні мешканців селища з дітьми чекали на пероні та опинилися відрізаними від потрібного транспорту.
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За словами користувача Володимира Грицишина, цей інцидент ледве не призвів до трагедії.
Поїзд почав рух, коли люди пролізали під ним
- Як стверджує чоловік, інцидент стався вранці 17 вересня, коли мешканці Клавдієво-Тарасового їхали до Києва.
- Вантажний потяг перегородив пішохідний перехід у бік електрички, через що пасажири почали лізти до неї під вагонами.
- Чимала кількість людей не встигла на електричку, крім того, поїзд ледве не розчавив чоловіка, коли раптом почав рух.
З такою практикою перекриття переходу вантажними поїздами, за словами Грицишина, мешканці селища зіштовхнулися нещодавно. Однак вона почала ставати постійною.
Треба заборонити цю практику відстою вантажних поїздів в Клавдієвому. Ця проблема нова і створює чималі незручності для місцевого населення,
– підкреслив чоловік.
В Укрзалізниці на інцидент відреагували. Під постом Грицишина працівники пресслужби зазначили, що передали сигнал до відповідного підрозділу.