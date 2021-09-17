Вантажний потяг зупинився на перегоні Клавдієво-Тарасове за 5 хвилин до прибуття електрички. У цей час сотні мешканців селища з дітьми чекали на пероні та опинилися відрізаними від потрібного транспорту.

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За словами користувача Володимира Грицишина, цей інцидент ледве не призвів до трагедії.

Поїзд почав рух, коли люди пролізали під ним

  • Як стверджує чоловік, інцидент стався вранці 17 вересня, коли мешканці Клавдієво-Тарасового їхали до Києва.
  • Вантажний потяг перегородив пішохідний перехід у бік електрички, через що пасажири почали лізти до неї під вагонами.
  • Чимала кількість людей не встигла на електричку, крім того, поїзд ледве не розчавив чоловіка, коли раптом почав рух.

З такою практикою перекриття переходу вантажними поїздами, за словами Грицишина, мешканці селища зіштовхнулися нещодавно. Однак вона почала ставати постійною.

Треба заборонити цю практику відстою вантажних поїздів в Клавдієвому. Ця проблема нова і створює чималі незручності для місцевого населення,
– підкреслив чоловік.

В Укрзалізниці на інцидент відреагували. Під постом Грицишина працівники пресслужби зазначили, що передали сигнал до відповідного підрозділу.