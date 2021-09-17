Грузовой поезд остановился на перегоне Клавдиево-Тарасово за 5 минут до прибытия электрички. В это время сотни жителей поселка с детьми ждали на перроне и оказались отрезанными от нужного транспорта.

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По словам пользователя Владимира Грицишина, этот инцидент едва не привел к трагедии.

Поезд начал движение, когда люди пролезали под ним

Как утверждает мужчина, инцидент произошел утром 17 сентября, когда жители Клавдиево-Тарасово ехали в Киев.

Грузовой поезд перегородил пешеходный переход в сторону электрички, из-за чего пассажиры начали лезть к ней под вагонами.

Немалое количество людей не успело на электричку, кроме того, поезд едва не раздавил мужчину, когда вдруг начал движение.

С такой практикой перекрытия перехода грузовыми поездами, по словам Грицишина, жители поселка столкнулись недавно. Однако она начала становиться постоянной.

Надо запретить эту практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево. Эта проблема новая и создает немалые неудобства для местного населения,

– подчеркнул мужчина. –

В Укрзализныце на инцидент отреагировали. Под постом Грицишина работники пресс-службы отметили, что передали сигнал в соответствующее подразделение.