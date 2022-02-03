Автомобіль розтрощило об паркан: у Борисполі сталася ДТП

У Борисполі 3 лютого, по вулиці Покровська, трапилася ДТП. В аварії постраждала жінка.

За інформацією поліцейських, ДТП відбулась приблизно о 1 годині ночі. Водій автомобіля Nissan Juke перевищив допустиму швидкість і не впорався з керуванням.

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Аварія трапилась вночі / Фото Нацполіції

Деталі ДТП

Автомобіль наїхав на електроопору та зруйнував паркан прибудинкової території. Жінку, яка перебувала в салоні, госпіталізували.



Наслідки ДТП у Борисполі / Фото Нацполіції

Як діяли поліцейські

Правоохоронці охороняли місце аварії. Наразі слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

Поліцейські попереджають, що на дорогах ожеледиця. Через це слід вибирати безпечну швидкість, не робити різких маневрів, бути уважними за кермом.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Ще одна ДТП біля Києва

На залізничному переїзді в Гостомелі, 30 січня о 22:30, трапилася ДТП. Водій автобуса зіштовхнувся з потягом. На момент аварії в салоні нікого не було.

Повний текст публікації патрульної поліції міста Києва

Автопригода в місті Бориспіль

Інформуємо вас про те, що сьогодні близько 1-ї години ночі, по вулиці Покровська в напрямку вулиці Київський Шлях, трапилася ДТП.

Попередньо: водій автомобіля Nissan Juke не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого зніс паркан прибудинкової території. Пасажирку вказаного авто ушпиталили до лікарні.

Патрульні забезпечували охорону місця події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

На дорогах ожеледиця. Неухильно дотримуйтесь ПДР, вибирайте безпечну швидкість, не робіть різких маневрів, будьте уважні за кермом. Бережіть себе.