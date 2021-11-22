На Березняках п'яний водій протаранив авто й влаштував дебош: відео моторошної ДТП

На вулиці Березняківській у Києві в ніч проти 22 листопада сталася чергова п'яна дорожньо-транспортна пригода. Її спровокував нетверезий водій легковика Dacia Logan.

Порушник на перехресті влетів у Volkswagen та протаранив його. При цьому швидкість у кермувальника напідпитку була шаленою.

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Влаштував "концерт"

Водій, який влаштував аварію, не приховував від свідків, що сів п'яним за кермо.

Крім того, він почав поводитися вкрай неадекватно.

Його довелося закувати в кайданки і зачинити у поліцейському авто.

Їхав додому, а опинився в лікарні

В результаті автотрощі водій Volkswagen отримав травми і потрапив до лікарні. Чоловік розповів, що повертався додому і їхав на маленькій швидкості, адже живе поряд. Однак у якийсь момент на нього вискочила Dacia Logan з прилеглої вулиці і врізалася на повному ходу.

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У Вишневому нетвереза жінка за кермом Mazda врізалася у вантажівку і зачепила дві маршрутки. З переляку вона втратила свідомість, але не постраждала. Перед зіткненням водійка ще й влаштувала кілька небезпечних маневрів на смузі зустрічного руху.

У Києві нетверезий водій влаштував аварію на Березняках: відео

Текст публікації Magnolia TV:

П'яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вулиці Березняківській у Києві. Його машина вискочила з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні. Шофер Dacia не приховував, що він п'яний. В якусь мить чоловік став дуже агресивним, тож його закували у кайданки.