На Березняках пьяный водитель протаранил авто и устроил дебош: видео жуткого ДТП
Источник:телеграм-канал Magnolia TV
На улице Березняковской в Киеве в ночь на 22 ноября произошло очередное пьяное дорожно-транспортное происшествие. Его спровоцировал нетрезвый водитель легковушки Dacia Logan.
Нарушитель на перекрестке влетел в Volkswagen и протаранил его. При этом скорость у пьяного водителя была бешеной.
К теме Из-за гололеда: на Киевщине за час произошло 4 ДТП
Устроил "концерт"
- Водитель, который устроил аварию, не скрывал от свидетелей, что сел пьяным за руль.
- Кроме того, он начал вести себя крайне неадекватно.
- Его пришлось заковать в наручники и закрыть в полицейском авто.
Ехал домой, а оказался в больнице
В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы и попал в больницу. Мужчина рассказал, что возвращался домой и ехал на маленькой скорости, так как живет рядом. Однако в какой-то момент на него выскочила Dacia Logan с прилегающей улицы и врезалась на полном ходу.
Пьяная водитель устроила масштабную аварию на Киевщине: еще одна резонансная авария
В Вишневом нетрезвая женщина за рулем Mazda врезалась в грузовик и задела две маршрутки. С перепугу она потеряла сознание, но не пострадала. Перед столкновением водитель еще и устроила несколько опасных маневров на полосе встречного движения.
В Киеве нетрезвый водитель устроил аварию на Березняках: видео
Текст публикации Magnolia TV:
Пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию на улице Березняковской в Киеве. Его машина выскочила с прилегающей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу. Шофер Dacia не скрывал, что он пьян. В какой-то момент мужчина стал очень агрессивным, поэтому его заковали в наручники.