Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 21 ноября в городе Вишневом. Очевидцы сообщили, что женщина выехала на встречную полосу, где устроила несколько опасных "маневров".

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Водитель чуть не столкнулась с другими легковушками, однако аварии избежать не удалось. Буквально через мгновение она врезалась в грузовик, а позже задела еще два маршрутных автобуса.

После удара о фуру сработали подушки безопасности, а сама женщина потеряла сознание от шока.

Женщина была пьяной за рулем

Очевидцы добавляют, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Выехала на встречку, остановилась, уехала, вернулась, чуть ли не "затоварила" маршрутку и дюжину легковушек. После этого сразу набрали 102. Ну и, как видим, авария буквально в 100 – 200 метрах от места встречи. Наверняка оператор позже трубку взяла, чем ДТП случилось,

– говорят граждане.

Под Киевом пьяная водитель устроила ДТП / Фото dtp.kiev.ua

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Еще немного подробностей ночного пьяного ДТП женщины водителя Мазды в городе Вишневое от очевидцев: "Это произошло перед нами, мы ехали и все машины начали включать аварийку и тормозить. Когда подбежали, машина была заведена, а все стояли и говорили женщине, которая ничего не понимает "что она дура".

Никто не соизволил даже заглушить машину, когда один из наших, залез с другой стороны заглушить двигатель, было много дыма. А водитель фуры оказался нормальным человеком, вышел, объяснил, как все произошло. Она ехала по встречной полосе, пьяная, от удара подушки безопасности у нее потекла кровь из носа, машину помотало же и даже оторвало колесо, а на фуре ни следа.

Она разбилась не о маршрутку. Видно было, что она ехала, машина дергалась и она врезалась в фуру, от удара машину развернуло. Под фурой валялись обломки от легковушки, лужа жидкости. Там, в метре от фуры, стояла 720 маршрутка, которую зацепила легковушка. Кстати, водитель не уснула, она потеряла сознание от шока".