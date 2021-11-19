Потерпевшая попала под колеса авто на пешеходном переходе перед постом. Погибшей было 66 лет. Актуально В Харькове авто сбило школьника на переходе: жесткие видео момента аварии Борьба за жизнь длилась более получаса Известно, что женщину сбил 71-летний водитель Т3 Citroen Berlingo. Медики сразу же прибыли на место трагедии. Они пытались спасти потерпевшую в течение 40 минут, но все было тщетно. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как врачи старались запустить ее сердце непрямым массажем. Летел на бешеной скорости Телеграм-канал "Харьков здесь" обнародовал видео момента наезда на женщину. На кадрах видно, что водитель несся с бешеной скоростью и буквально снес ее с дороги. За дело взялась полиция На сайте полиции Харьковской области сообщили, что данные о трагедии внесли в Единый реестр досудебных расследований. За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта виновнику аварии грозит до 8 лет заключения и лишение водительских прав на 3 года. Расследованием аварии занялась полиция / Фото полиции Харьковской области От удара женщина-пешеход погибла мгновенно / Фото полиции Харьковской области Момент наезда авто на женщину на "зебре" в Песочине: видео /Внимание! Кадры 18+ не для слабонервных В Песочине женщина погибла под колесами авто на пешеходном переходе: видео Жуткая авария с подростками и внедорожником в Харькове В Харькове водитель внедорожника 11 ноября снес на "зебре" мальчика и девочку. Несмотря на то, что дети переходили дорогу на зеленый свет, нарушитель не пропустил их. В конце концов одного из пострадавших мужчина протащил еще несколько метров под бампером. Впоследствии в крови неадекватного водителя нашли метадон. Что же касается пострадавших, то их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Прокуратура настаивала, чтобы водителю установили залог в 10 миллионов гривен, а не 340 тысяч, как было сначала. Это должносделать невозможным его выход на свободу и сокрытие от следствия. Текст публикации "Труха Харків": На пешеходном переходе перед постом в Песочине насмерть сбили 66-летнюю женщину. Сбил 71-летний водитель Т3 Citroen Berlingo. Врачи 40 минут пытались реанимировать женщину, к сожалению, не удалось.