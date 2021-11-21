Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч на 21 листопада в місті Вишневому. Очевидці повідомили, що жінка виїхала на зустрічну смугу, де влаштувала декілька небезпечних "маневрів".

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Водійка мало не зіткнулася з іншими легковиками, проте аварії уникнути не вдалося. Буквально за мить вона врізалася у вантажівку, а пізніше зачепила ще два маршрутних автобуси.

Після удару об фуру спрацювали подушки безпеки, а сама жінка втратила свідомість від шоку.

Жінка була п'яною за кермом

Очевидці додають, що водійка перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Виїхала на зустрічку, зупинилася, поїхала, повернулася, мало не "затоварила" маршрутку та дюжину легковиків. Після цього одразу набрали 102. Ну і, як бачимо, аварія буквально за 100 – 200 метрів від місця зустрічі. Напевно оператор пізніше слухавку взяла, чим ДТП трапилася,

– кажуть громадяни.

Під Києвом п'яна водійка влаштувала ДТП / Фото dtp.kiev.ua



Текст публікації dtp.kiev.ua:

Ще трохи подробиць нічного п'яного ДТП жінки водія мазди у місті Вишневе від очевидців: "Це сталося перед нами, ми їхали і всі машини почали включати аварійки та гальмувати. Коли підбігли, машина була заведена, а всі стояли та говорили жінці, яка нічого не розуміє "що вона дура".

Ніхто не зволив навіть заглушити машину, коли один з наших, заліз з іншого боку заглушити двигун, було багато диму. А водій фури виявився нормальною людиною, вийшов, пояснив, як все сталося. Вона їхала зустрічною смугою, п'яна, від удару подушки безпеки в неї потекла кров з носа, машину помотало саме і навіть відірвало колесо, а на фурі ні сліду.

Вона розбилася не об маршрутку. Видно було, що вона їхала, машина смикалася і вона врізалася у фуру, від удару машину розвернуло. Під фурою валялися уламки від легковика, калюжа рідини. Там, за метр від фури, стояла 720 маршрутка, яку легковик зачепив. До речі, водій не заснула, вона знепритомніла від шоку".