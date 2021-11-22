Нарушитель на перекрестке влетел в Volkswagen и протаранил его. При этом скорость у пьяного водителя была бешеной.

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Устроил "концерт"

Водитель, который устроил аварию, не скрывал от свидетелей, что сел пьяным за руль.

Кроме того, он начал вести себя крайне неадекватно.

Его пришлось заковать в наручники и закрыть в полицейском авто.

Ехал домой, а оказался в больнице

В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы и попал в больницу. Мужчина рассказал, что возвращался домой и ехал на маленькой скорости, так как живет рядом. Однако в какой-то момент на него выскочила Dacia Logan с прилегающей улицы и врезалась на полном ходу.

Пьяная водитель устроила масштабную аварию на Киевщине: еще одна резонансная авария

В Вишневом нетрезвая женщина за рулем Mazda врезалась в грузовик и задела две маршрутки. С перепугу она потеряла сознание, но не пострадала. Перед столкновением водитель еще и устроила несколько опасных маневров на полосе встречного движения.

В Киеве нетрезвый водитель устроил аварию на Березняках: видео

Текст публикации Magnolia TV:

Пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию на улице Березняковской в Киеве. Его машина выскочила с прилегающей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу. Шофер Dacia не скрывал, что он пьян. В какой-то момент мужчина стал очень агрессивным, поэтому его заковали в наручники.