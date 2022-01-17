У Білій Церкві рятувальники витягли з-під криги рибалку, який ледь не втопився

У Білій Церкві на Київщині рятувальникам вдалося витягти з-під криги рибалку, який тонув. Це трапилося 16 січня.

Повідомлення диспетчерам ДСНС надійшло із самого ранку – о 9:00. Про те, що у річці Рось топиться людина, їм повідомили небайдужі перехожі.

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Операція з порятунку вдалася

Фахівці негайно вирушили на вказане місце. Прибувши туди, вони побачили, як у крижаній воді за 30 метрів від берега борсається людина.

На щастя, рятувальникам таки вдалося витягти 50-річного чоловіка за допомогою гідрокостюма та рятувальних кіл. Потерпілого одразу ж передали медикам, які відвезли його в міську лікарню.



Чоловіка витягли за допомогою рятувальних кіл та гідрокостюма / Фото Головного управління ДСНС України в Київській області

До рятувальної операції залучили одну одиницю техніки та шістьох бійців ДСНС.