Біля метро "Берестейська" сталася масова ДТП з потерпілими: відео з місця подій

У Києві на проспекті Перемоги 27 січня сталася масова автотроща. Кілька автівок одразу зіштовхнулися біля станції метро "Берестейська" – навпроти парку "Нивки".

Імовірно, в результаті автопригоди є потерпілі. Адже на місце одразу прибула швидка допомога з увімкненою сиреною.

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Утворився затор із тролейбусів

Через аварію на цьому відрізку проспекту Перемоги утворився великий затор із тролейбусів. Так само рух ускладнений і для іншого транспорту, що намагається об'їхати розтрощені машини та екіпаж поліції, який оформляв дорожньо-транспортну пригоду.

Масштабна аварія на Кільцевій: подібний інцидент

На вулиці Великій Кільцевій у Києві вранці 17 січня сталася ще одна серйозна автопригода. Там зіштовхнулися три автівки й трактор. В результаті одна людина потрапила до лікарні з черепно-мозковою травмою.

На проспекті Перемоги зіштовхнулися кілька авто: відео

Через аварію біля парку "Нивки" виник затор з тролейбусів: відео

Біля станції метро "Берестейська" сталася масштабна автотроща: відео

На місце аварії на проспекті Перемоги приїхала швидка і поліція: відео

Текст публікації "Типового Києва":

На проспекті Перемоги біля парку "Нивки" сталася масштабна автотроща. На відео видно кілька розбитих автівок. Рух ускладнений, тролейбуси просто стоять, а інші транспортні засоби намагаються об'їхати дорожньо-транспортну пригоду.